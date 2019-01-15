نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل مشاط و ال هميل والكعكي و الغامدي

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، والذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة.

وعبّر الأمير بدر بن سلطان عن شكره وتقديره له على تهنئته ومشاعره الصادقة، سائلاً الله أن يكون عند حسن ظن القيادة، كما استعرض سموه أعمال الوزارة خلال موسم العمرة الحالي، وأبرز البرامج التقنية التي يجري تنفيذها للتسهيل على ضيوف الرحمن.

كما التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، أمين محافظة الطائف المهندس محمد آل هميل، والذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بثقة ولاة الأمر وتعيينه نائبًا لأمير المنطقة.

وقدّم الأمير بدر بن سلطان شكره لأمين الطائف على تهنئته، كما استعرض سموه الأعمال التي نفذتها الأمانة في الطائف والمحافظات الواقعة تحت نطاقها خلال الفترة الماضية، واستمع إلى نبذة عن خططها المستقبلية.

واستقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الدكتور هشام كعكي، والذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة، سائلاً الله له التوفيق والسداد.

وقدّم الأمير بدر بن سلطان شكره للدكتور كعكي على تهنئته، واستمع سموه خلال اللقاء إلى نبذة عن أعمال الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، كما اطلع على استراتيجيتها الجديدة ومواكبتها لرؤية المملكة 2030.

كذلك التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة العقيد علي الغامدي، والذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بالثقة الملكية بتعيينه نائبًا لأمير المنطقة.

وثمّن الأمير بدر بن سلطان له صادق مشاعره، سائلاّ الله التوفيق والعون بما يحقق تطلعات القيادة وآمال أبناء وزوار المنطقة، مقدما في ذات الوقت الشكر والتقدير لكافة منسوبي مركز العمليات الأمنية الموحدة في المنطقة على الجهود التي يبذلونها وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وقدّم العقيد الغامدي لنائب أمير المنطقة نبذة عن الأعمال التي نفذها المركز خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية التي سيتمّ العمل بموجبها لتطوير منظومة العمل الأمني بالمنطقة.