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ضمن جولاته السنوية على المحافظات..

أمير منطقة مكة المكرمة يواصل (غداً الإربعاء) جولاته التفقدية على محافظات المنطقة بزيارة الجموم والليث وبحرة

أمير منطقة مكة المكرمة يواصل (غداً الإربعاء) جولاته التفقدية على محافظات المنطقة بزيارة الجموم والليث وبحرة
http://almnatiq.net/?p=680428
المناطق - مكة

يواصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل (غداً الإربعاء) جولاته التفقدية على محافظات المنطقة بزيارة الجموم والليث وبحرة وذلك ضمن جولاته السنوية على المحافظات.
ويرأس أمير منطقة مكة المكرمة اجتماع المجالس المحلية للمحافظات الثلاث بحضور أعضاء المجالس ومديرو الأجهزة الحكومية في المنطقة ، حيث تتم مناقشة المشاريع المعتمدة والمنجزة والجاري تنفيذها إضافة للمشاريع المتأخرة وسُبل تسريع العمل فيها.
كما يلتقى الأمير خالد الفيصل أهالي محافظات الجموم والليث وبحرة ويستمع سموه إلى مطالبهم ومقترحاتهم .

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