نائب امير مكة يطلع على المشاريع التطويرية بمنطقة مكة المكرمة

المناطق - جدة

أطّلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز على المهام والأعمال التي تضطلع بها الهيئة والمشاريع التي تشرف على تنفيذها، جاء ذلك لدى زيارته لمقرها في العاصمة المقدسة مساء اليوم الثلاثاء.

وكان في استقبال سموه وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح وعدد من مسؤلي الهيئة حيث تفقد سموه إدارات وأقسام الهيئة ، ثم رأس اجتماعاً استمع فيه إلى شرحا مفصلا عن الخطة الاستراتيجية واعتماد ميزانيتها للعام الحالي 2019 وعن دور هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في التنمية والمشاريع التي تشرف على تنفيذها، كما استعرض سموه المخطط الإقليمي للمنطقة الهادف لتحقيق إستراتيجية التنمية المرتكزة على بناء الإنسان وتنمية المكان .

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن مشروع النقل العام بالعاصمة المقدسة، والمكون من شبكة القطارات والحافلات، واستعرض مهام وجهود الهيئة في مشروع تطوير الأحياء العشوائية بمكة المكرمة والتي تم البدء في عمليات الإزالة في منطقتي الكدوة والنكاسة والمستهدف تطويرهما وتقديم الخدمات المتكاملة والتي تهدف إلى تحقيق الرؤية التنموية للمنطقة.