الأمير سعود بن نايف يوجه بالمحافظة على واحة الأحساء وعدم التمدد السكني نحوها

الدمام - عبدالله السعيدي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز – أمير المنطقة الشرقية – على ضرورة المحافظة على واحة النخيل بالأحساء واستمرار التنمية في الأراضي الزراعية وعدم التمدد السكني نحوها ، جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم الثلاثاء بأمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم بديوان الامارة .

وشهد اللقاء استعراض أمين الاحساء المهندس عادل الملحم لمبادرة الأمانة ” الحفاظ على الواحة وحمايتها من التعديات ” ، حيث أشار إلى أن المبادرة تتفرع إلى 5 عناصر رئيسة هي (إيقاف التمدد السكني على الأراضي الزراعية ، إيقاف التمدد السكني على الأراضي الزراعية الواقعة داخل النطاق العمراني ، إقتراح مناطق تمدد زراعي شمال الواحة ، حصر المنشآت والتعديات داخل النطاق الزراعي ، المسار المقترح لإمتداد طريق الملك عبد الله الدائري الضلع الشمالي للمحافظة على الاراضي الزراعية)،ولفت الملحم إلى أنه تم حصر أهم التعديات على الأراضي الزراعية بالاحساء وتركّز ذلك في 3 أنشطة ( الأنشطة الترفيهية بنسبة 51% ، الأنشطة التجارية ونسبتها 26% ، الأنشطة الصناعية بنسبة 23% ) بإجمالي عدد أنشطة يبلغ 1186 نشاطاً .

وأضاف الملحم بأن أمانة الأحساء تقترح بناءً على دراسات المخطط الارشادي المعتمد أن يتم التوقف بالعمل بالبناء في الأراضي الزراعية المضافة بالنطاق العمراني المعتمد 1428 هـ حالياً لأسباب عدة تتضمن ( تسجيل واحة الأحساء كموقع تراث عالمي ومايتطلب ذلك من الحفاظ على هويتها الزراعية والأثريه وذلك ضمن الإلتزامات المشترطة للتسجيل ، الحفاظ على الهوية الزراعية للأحساء كأكبر واحة زراعية على مستوى العالم بمساحة 55000هكتار ، الحفاظ على التنمية المستدامة للأراضي الزراعية وخاصة زراعة النخيل والتي تمثل 3 ملايين نخلة على مستوى الأحساء بقيمة إنتاجية 120 ألف طن سنوياً ، الدور البيئي الهام للأراضي الزراعية في مقاومة التصحر والتقليل من درجات الحرارة المرتفعة ، توجيه المخطط الإستراتيجي للأحساء لعمليات التننمية المقترحه شرق الواحة وخارج الأراضي الزراعية وذلك للحفاظ على الأهمية الاقتصادية للأراضي الزراعية كقرار استراتيجي ) .

وأضاف الملحم من خلال دراسة الطاقة الإستعابية للمدن والقرى الحالية والمقترحة ضمن المخططات المحلية للاحساء يتضح لنا ” وصول حجم الطاقة الإستعابية لمدن وقرى واحة الأحساء الحالية والمقترحة حوالي 1.7 مليون نسمة ، عدد السكان المقترح لواحة الأحساء يصل الي 2.5 مليون نسمة طبقا للمشروعات المتنوعة المقترحة بزيادة سكانية قدرها1.2 مليون نسمة وبالتالي تستطيع واحة الأحساء ان تستوعب الزيادة السكانية دون الحاجة للتوسع على الأراضي الزراعية المضافة بالنطاق العمراني للواحة ، إقتراح مشروعات صناعية وغذائية تعتمد على المنتجات الزراعية مما يتطلب الحفاظ على الأراضي الزراعية الحالية وزيادة مساحتها ، تقليل الضغط على شبكات البنية الأساسية الحالية من طرق ومياه وصرف صحي وكهرباء “ .