أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء جمعية “المسعف” التطوعية ويتسلم الرئاسة الفخرية للجمعية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة , اليوم , رئيس مجلس إدارة جمعية المسعف التطوعية بالقصيم حمود المزيد وأعضاء الجمعية ، الذين قدموا للسلام على سموه وتسليمه الرئاسة الفخرية للجمعية واطلاعه على أهدافها.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بالجميع ، منوهاً بالدعم الذي تحظى به الجمعيات التطوعية بالمملكة ، وأعضائها المتطوعون والمتطوعات والتسهيلات المقدمة لهم للوصول إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، مشيداً بما تقدمه الجمعية من أعمال تطوعية خدمة للوطن والمجتمع ، ودعا سموه منسوبي الجمعية التطوعية العمل على تعزيز العمل التطوعي وتطوير المهارات وتنميتها لخدمة المجتمع ، لافتاً إلى أن ديننا الحنيف يحثنا على عمل التطوع , كما أن عاداتنا وتقاليدنا تؤكد عليه فهو عمل نبيل يجب أن نتفاخر به عند الجميع ، متمنياً سموه للجمعية والمتطوعون التوفيق والسداد.

من جهته , أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية المسعف التطوعية وأعضاء الجمعية عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على استقبالهم والاستماع إلى توجيهاته السديدة ، ودعمه للجمعية والفرق التطوعية بالمنطقة للقيام ببرامجها ونشاطاتها ، حرصاً على الارتقاء بالجهود التطوعية ، لتكون عوناً للجهات المعنية في مختلف المحافل.

حيث تسلم سمو أمير منطقة القصيم في نهاية اللقاء الرئاسة الفخرية لجمعية المسعف الخيرية التطوعية بحضور مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تركي المانع , ومدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة خالد الخضر.