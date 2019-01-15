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ترقية عددا من ضباط شرطة منطقة الجوف إلى رتبة عقيد

ترقية عددا من ضباط شرطة منطقة الجوف إلى رتبة عقيد
http://almnatiq.net/?p=680452
الجوف - محمد الحسن

قلّد سعادة مدير شرطة منطقة الجوف اللواء قحاط بن محمد قحاط عدداً من ضباط الشرطة رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم لرتبة (عقيد) صباح يوم الثلاثاء الموافق ٩-٥-١٤٤٠هـ
وهم: مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي العقيد خالد بن نواش الشراري .
مدير إدارة الأمن والحماية بالجوف العقيد علي بن ابراهيم الضبيبي
رئيس غرفة العمليات المشتركة العقيد خالد بن علي الحبلاني
وذلك بحضور سعادة المساعد لشؤون الأمن العميد عبداللطيف بن جبر الفرهود ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المقدم يزيد بن سعود النومس .
وقد عبَّر الضباط المترقون عن بالغ شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة على منحهم هذه الثقة الغالية، وأن الترقية ستكون حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين والوطن.والله الموفق.

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