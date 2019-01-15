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مصرع شخصين وإصابة أربعة في حادث مروري بالباحة

مصرع شخصين وإصابة أربعة في حادث مروري بالباحة
http://almnatiq.net/?p=680478
المناطق - الباحة
لقِيَ شخصين مصرعهم ، وأصيب 4 آخرون بإصابات بسيطة اثر انقلاب شاحنة على سيارتين كامري وكرولا بالباحة
واوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني ان غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب شاحنة  على سيارتي كامري وكرولا وكان وقت البلاغ في تمام الساعة 16:07 بعد عصر اليوم على رقم الطواري  ( 997 ) وحسب البلاغ الوارد بأن موقع الحادث الباحه   بدوار النخله
مشيرا بأنه تم توجيه فرقتين إسعافيه من الهلال الأحمر  وباشر الموقع  القائد الميداني صالح علي محفوظ الغامدي وعند وصول أول فرقه .
مفيدا بأنه اتضح وجود اربع إصابات لشباب سعودين في العقد الثالث من العمر   ووفاتين لشاب سعودي وسائق الشاحنه من الجنسيه السودانيه بعد الكشف عليهم في الموقع
و تم التعامل مع الاصابات الاربع إسعافياَ بالموقع ؛ ونقلت عن طريق إسعاف الهلال الأحمر  لمستشفى الملك فهد بالباحة
وذكر بانه تابع  الحادث مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة  خالد بن محمد الغامدي من خلال جهاز الإتصالات اللاسلكية و الهاتف أولاً بأول لحين الإنتهاء من الاحدث الأول ووجه بتسخير كافة الإمكانيات و إستخدام البرتوكولات الإسعافية داعيا للمتوفين الرحمة
 و المغفرة و للمصابين بالشفاء العاجل .

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