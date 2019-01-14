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نائب أمير جازان يستقبل محافظ العيدابي واللجنة المنظمة لمهرجان العسل الرابع

نائب أمير جازان يستقبل محافظ العيدابي واللجنة المنظمة لمهرجان العسل الرابع

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نائب أمير جازان يستقبل محافظ العيدابي واللجنة المنظمة لمهرجان العسل الرابع

نائب أمير جازان يستقبل محافظ العيدابي واللجنة المنظمة لمهرجان العسل الرابع
http://almnatiq.net/?p=680488
جازان - فضة آل عطيف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان, اليوم محافظ محافظة العيدابي حسن بن ضيف الله الدعجاني ورئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الرابع سليمان الغزاوني ورئيس جمعية النحالين بالمنطقة يحي العامري ، وذلك بمكتب سموه بديوان الإمارة.
واستهل سموه اللقاء بكلمة عبر فيها عن سعادته بما اطلع عليه عن فعاليات مهرجان جازان للعسل الرابع ، وما استمع له من شرح عن انتاج كميات العسل ومشاركة مختلف النحالين ضمن المهرجان ، راجياً من الله تعالى أن تحقق الأهداف المرجوة من المهرجان ورفع مستوى التنظيم في الأعوام المقبلة ومضاعفة الجهود بما يعود بالنفع والفائدة على المحافظة والأهالي والنحالين.
من جانبه عبر محافظ العيدابي الدعجاني عن خالص شكره وتقدير لمتابعة ودعم واهتمام سمو أمير جازان وسمو نائبه ، وما استمع اليه واللجنة المنظمة من توجيهات لتطوير مهرجان العسل ، في ظل ما توليه القيادة الرشيدة ودعهما لمنتجات المناطق الريفية والجبلية ولتحقق كافة الطموحات لابراز ما تتمتع به المنطقة من مميزات نسبية ومنها انتاج العسل الطبيعي.

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