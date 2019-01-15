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نائب أمير جازان يرعى ملتقى المشاركة المجتمعية الثالث بصحة جازان

نائب أمير جازان يرعى ملتقى المشاركة المجتمعية الثالث بصحة جازان

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نائب أمير جازان يرعى ملتقى المشاركة المجتمعية الثالث بصحة جازان

نائب أمير جازان يرعى ملتقى المشاركة المجتمعية الثالث بصحة جازان
http://almnatiq.net/?p=680491
جازان - فضة آل عطيف

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ملتقى المشاركة المجتمعية الثالث بوزارة الصحة والمعرض المصاحب والمنظم من قبل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان ، بحضور عدد من وكلاء وزارة الصحة وكافة مسؤولي المشاركة المجتمعية في مناطق المملكة، وذلك مساء اليوم الثلاثاء بفندق الراديسون بلو بجازان

وثمن مدير عام الشؤون الصحية بجازان الدكتور عبدالله بن أحمد نجمي ، رعاية سمو نائب أمير جازان لهذا الملتقى الذي يعد دعما حقيقيا لملتقى الشراكة المجتمعية الذي يهدف إلى زيارة دور القطاع الغير الربحي في التنمية الصحية وإشراك المجتمع بجميع مكوناته في تجاوز التحديات الصحية وتفعيل دور الأفراد بالأفكار والمبادرات الصحية، إضافة إلى بناء قطاع ثالث فاعل ويساهم في التنمية الصحية وصناعة بيئة تشريعية محفزة للمشاركة المجتمعية ودمج وتمكين مكونات المجتمع للمشاركة بفاعلية في التنمية الصحية.

موضحا أن الملتقى الذي يستمر لمدة ثلاث ايام سيناقش عدد من المحاور المعززة لدور المشاركة المجتمعية في القطاع الصحي من قبل عدد من المختصين في نفس المجال، اذ سيتم مناقشة المعوقات التي تواجه سير عمل المشاركة المجتمعية في القطاع الصحي، وآلية التسويق الخيري وإدارة مشاريع المشاركة المجتمعية وإشراك الممارس الصحي وتجارب العطاء والتطوع الصحي، إضافة إلى عرض تجربة إدارة المشاركة المجتمعية بصحة جازان وربطها مع إدارة المشاركة المجتمعية بصحة الطائف .

وأضاف ” نجمي ” أن حفل التدشين سيشهد توقيع عدد ٦ إتفاقيات مجتمعية صحية مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية التي قدمت عدد من المبادرات الصحية والشراكات المجتمعية التي من شأنها المساهمة في تعزيز الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى والمراجعين .

وختم مدير عام صحة جازان بأن الملتقى الثالث لمسئولي المشاركة المجتمعية يأتي إمتداداً لجهود وزارة الصحة تجاه تعزيز المشاركات المجتمعية في القطاع الصحي وبناء شراكات صحية مؤثرة من كل مكونات المجتمع من أفراد وجمعيات ومؤسسات أهلية وشركات تجارية وأجهزة حكومية أخرى وذلك تماشيا مع برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية المملكة٢٠٣٠

 

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