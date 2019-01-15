نائب أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لابرز منجزات شركة الكهرباء بالمنطقة

جازان - فضة آل عطيف

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه في الإمارة اليوم ، التقرير السنوي الخاص باهم انجازات الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة للعام المالي الماضي 2018م وذلك خلال استقباله مدير عام شركة الكهرباء بالمنطقة المهندس علي بن محمد آل عطيف.

واطلع سمو نائب أمير منطقة جازان خلال اللقاء ، على ما تضمنه التقرير السنوي الخاص بإنجازات شركة الكهرباء بالمنطقة ، من أعمال وإنجازات تم تحقيقها من قبل الشركة خلال فترة التقرير والتي قدرت بتكلفة وقدرها 416 مليون ريال ومن ابرزها محطة محافظة العارضة ومغذيات ربط المحطة و محطة وسط جيزان وربطها بالمغذيات التابعه لها والتي تسهم في تخفيف الأحمال ودعم المناطق الجبلية وتعالج انقطاعات التيار خلال الصيف .

ونوّه سموّه بما استمع إليه وما تضمنه التقرير من إنجازات، وما تقدمه كهرباء جازان من خدمات للمستفيدين من أبناء المنطقة والمقيمين، موجهاً سموه بمضاعفة الجهود وبذل كل ما فيه خدمة وتميز للمنطقة وأبنائها ، راجياً الله التوفيق والسداد للقائمين على اعمال الشركة.

من جانبه عبر مدير عام شركة الكهرباء بجازان عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات، سائلاً الله تعالى أن يمده وزملاءه منسوبي كهرباء جازان بعونه وتوفيقه لكل ما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام