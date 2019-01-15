وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يستقبل مسؤولة أوروبية وسفراء استراليا والأرجنتين وسنغافورة لدى المملكة

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استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين في مكتبه اليوم، كلاً من رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي ميكيلي تشيرفوني دورسو، وسفراء كل من أستراليا رضوان جودت، والأرجنتين مارسيلو جيلاردوني، وسنغافورة لورانس اندرسون لدى المملكة.

وجرى خلال الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.