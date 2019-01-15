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وكيل جامعة بيشة يزور تثليث ويجتمع مع أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة

وكيل جامعة بيشة يزور تثليث ويجتمع مع أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة

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وكيل جامعة بيشة يزور تثليث ويجتمع مع أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة

وكيل جامعة بيشة يزور تثليث ويجتمع مع أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=680506
المناطق - بيشة

قام وكيل جامعة بيشة الدكتور مهدي بن علي القرني اليوم الثلاثاء (9 جمادى الأولى  1440) بزيارة تفقدية لكليات الجامعة بمحافظة تثليث، تنفيذاً لتوجيهات معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن حامد نقادي للوقوف على سير العمل والاجتماع بأعضاء هيئة التدريس وبحث الموضوعات المتعلقة بالارتقاء بجودة العمل الأكاديمي والإداري.

وشملت الزيارة كلية العلوم والآداب للبنين ومبنى كلية البنات الجديد والذي يجري العمل على تجهيزه، ورافق سعادته عميد كلية العلوم والآداب بتثليث الدكتور فالح القحطاني.

من جهته زار الدكتور مهدي القرني محافظة تثليث التقى خلالها سعادة المحافظ سعد بن سفر بن زميع، وعقد اجتماعاً مع أعضاء المجلس المحلي بمقر المحافظة بحث خلاله عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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