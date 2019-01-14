الأميرعبدالعزيز بن فهد بن تركي يستقبل مدير جامعة الجوف ويطلع على دراسة الجدوى من زراعة الزيتون

الجوف - محمد الحسن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة في مكتبه بديوان الإمارة اليوم ببمعالي مدير جامعة الجوف الدكتور اسماعيل بن محمد البشري والفريق العلمي الذي قام بإعداد دراسة عن جدوى زراعة شجرة الزيتون ومنتجاتها التحويلية في المنطقة وأثر ها على الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ .

واستمع سموه من مدير الجامعة وفريق الدراسة لموجز عن نتائج هذه الدراسة و الآثار الإيجابية لزراعة شجرة الزيتون على الاقتصاد الوطني والبيئة وتطور المنطقة .

وأعرب سموه عن شكره لمعالي مدير الجامعة وفريق العمل على هذا الجهد، موجهاً سموه بعمل دراسة أخرى بشكل أكثر شمولية لكونها من الخيارات الاستراتيجية لدى الإمارة .

حضر الإستقبال وكيل الإمارة للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد .