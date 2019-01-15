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تأهل التقدم والفيصلي والفيحاء إلى دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين

تأهل التقدم والفيصلي والفيحاء إلى دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين

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تأهل التقدم والفيصلي والفيحاء إلى دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين

تأهل التقدم والفيصلي والفيحاء إلى دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=680511
المناطق - واس

تأهلت فرق التقدم والفيصلي والفيحاء اليوم إلى دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، ضمن دور الـ32 من المسابقة .
وجاء تأهل التقدم بعد فوزه على أحد بهدفين دون رد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ، فيما تغلب الفيصلي على الخليج بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ، وفوز الفيحاء على وج بهدف دون رد على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية .
ويلعب لاحقا فريق النصر مع الأنصار .

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