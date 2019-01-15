تأهلت فرق التقدم والفيصلي والفيحاء اليوم إلى دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، ضمن دور الـ32 من المسابقة .
وجاء تأهل التقدم بعد فوزه على أحد بهدفين دون رد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ، فيما تغلب الفيصلي على الخليج بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ، وفوز الفيحاء على وج بهدف دون رد على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية .
ويلعب لاحقا فريق النصر مع الأنصار .
تأهل التقدم والفيصلي والفيحاء إلى دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين
تأهلت فرق التقدم والفيصلي والفيحاء اليوم إلى دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، ضمن دور الـ32 من المسابقة .
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