الأخضر يواصل تدريباته استعدادا لقطر.. ومؤتمر صحفي لبيتزي الأربعاء

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http://almnatiq.net/?p=680520
المناطق - الرياض
يعقد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول خوان انطونيو بيتزي مؤتمرًا صحفيًا في الخامسة والربع من مساء غدٍ الأربعاء في قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد مدينة زايد الرياضية، والذي سيحتضن التدريب الرسمي لـ”الأخضر” في السادسة مساءً من اليوم نفسه، استعدادًا لمواجهة قطر بعد غدٍ الخميس في ختام دور المجموعات في كأس آسيا 2019 .

وواصل المنتخب الوطني تحضيراته اليوم الثلاثاء في استاد القوات المسلحة بأبوظبي، بحصة تدريبية شارك فيها المدافع ياسر الشهراني بعد حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي لاكتمال جاهزيته من الإصابة التي تعرض لها في مواجهة كوريا الشمالية خلال الجولة الأولى من البطولة.

وركز المدير الفني خوان بيتزي خلال التدريب على الكرات العرضية، والتسديد على المرمى، قبل أن يقوم بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أدّت مناورة على منتصف الملعب.

وعلى صعيد متصل، واصل المدافع عمر هوساوي تمارينه الخاصة على فترتين ما بين النادي الصحي والملعب.

 

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