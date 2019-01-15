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الملحقية السعودية في الهند تختتم مشاركتها في معرض نيودلهي الدولي للكتاب

الملحقية السعودية في الهند تختتم مشاركتها في معرض نيودلهي الدولي للكتاب
http://almnatiq.net/?p=680531
المناطق - واس

أكد الملحق الثقافي السعودي لدى الهند الدكتور عبدالله بن صالح الشتوي، أن مشاركة المملكة في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2019م أسهمت في إبراز الحراك الثقافي الوطني والنتاج العلمي، إلى جانب الجهود المبذولة في نشر العلوم والفنون والآداب وإحياء التراث العربي الإسلامي.
وبين الدكتور الشتوي، أن المشاركة السعودية هذا العام حملت تنوعًا في مضمون وعناوين الكتب المتاحة أمام زوار الجناح بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والجامعات والمكتبات منها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, وجامعة الملك سعود والجامعة الإسلامية, ومكتبة الملك عبد العزيز العامة.
وأفاد أن عناوين الإصدارات تناولت مختلف الجوانب الحضارية والعلمية والتاريخية التي تشهدها المملكة، فيما تميزت المشاركة بعرض نسخ من المصحف الشريف وترجماته.
وأكد الملحق السعودي, أن مشاركة هذا العام عززت من حضور المملكة في المحافل العلمية والثقافية, حيث دأبت الملحقية على المشاركة في معرض نيودلهي منذ عام 2007 م كمظلة حاضنة للجهات الوطنية لتسليط الضوء على واقع المشهد الثقافي والنتاج العلمي والبحثي وحركة التأليف في المملكة، منوهًا بالجهود التي تبذلها السفارة والملحقية السعودية في الهند معًا لإيصال المنتج الفكري والثقافي إلى الأوساط العلمية والثقافية على أرض الهند.
يذكر أن جناح المملكة في معرض نيودلهي الدولي للكتاب شهد زيارات عدد من الشخصيات الدبلوماسية والثقافية والأكاديمية وطلاب الجامعات الهندية, لا سيما التى تعنى بالدراسات العربية والإسلامية، فيما خصصت أوقات لطلاب وطالبات المدرسة السعودية بنيودلهي.

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