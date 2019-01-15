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مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش التقرير الربعي لرؤية المملكة العربية السعودية 2030

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش التقرير الربعي لرؤية المملكة العربية السعودية 2030
http://almnatiq.net/?p=680534
المناطق - واس

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها التقرير الدوري الربع سنوي لبرامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بالمجلس، وتناول التقرير تقدم الإنجاز على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي ومؤشرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ومؤشرات المبادرات التابعة للبرامج.
كما ناقش المجلس عدداً من التحديات التي أوردها التقرير على مستوى البرامج والمخاطر ذات العلاقة، إضافة لتكامل جهود الجهات التنفيذية لتحقيق تطلعات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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