الجبيل الصناعية تستقبل أكثر من 100 عضو يمثلون منظمة الرؤساء التنفيذين

المناطق - الجبيل الصناعية

قام صباح اليوم الثلاثاء وفدٍ يتكون من اكثر من 100 عضو يمثلون منظمة الرؤساء التنفيذين (CEO) والذين يضمون العديد من رؤساء الشركات من جميع دول العالم بزيارة للهيئة الملكية بالجبيل وذلك بهدف التعرف على قصة النهضة الصناعية ومظاهر جودة الحياة في المدينة.

من جانبه اكد نائب رئيس منظمة الرؤساء التنفيذين بالشرق الأوسط الأستاذ سلمان الجشي “على ان الجبيل الصناعية هي اكبر مدينة صناعية حول العالم في مكان واحد وقال الجشي أن الزيارة تهدف الى التعريف بالمملكة وتغطية الجانبين الاقتصادي والاجتماعي . وأضاف ان الهيئة الملكية و لما لها من ثقل بالجانب الاقتصادي فمن هذا المنطلق رغبنا ان نعرف ونوصل رسالة للعالم عن طريق هذه الزيارة بالفرص الاستثمارية والامكانيات الموجودة. بالمدينة”.

عقب ذلك استعرض مدير عام الشؤون الفنية المهندس احمد محمد نور الدين حسن للوفد الزائر الخطط والمعايير الرئيسية للهيئة الملكية في إدارة مشاريعها في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين وابرز مقومات النجاح بالمدينة كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات الموجودة فيها، ، وتوزيع الأحياء السكانية بالمدينة. وشبكات التبريد بمياه البحر والتي تعتبر الأضخم على مستوى العالم.

ثم قدم مدير إدارة التكامل الصناعي المهندس محمد الزهراني عرض تفصيلي عن الاستثمار في مدينة الجبيل الصناعية. والبنية التحتية المميزة التي أثمرت عن بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية.

عقب ذلك قام بالوفد بجولة على مركز الزوار بالهيئة الملكية . وجولة على المنطقة السكنية بالمدينة.