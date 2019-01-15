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إنهاء إجراءات أكثر من “144” ألف عاملة في مطار الملك خالد بالرياض

إنهاء إجراءات أكثر من “144” ألف عاملة في مطار الملك خالد بالرياض

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إنهاء إجراءات أكثر من “144” ألف عاملة في مطار الملك خالد بالرياض

إنهاء إجراءات أكثر من “144” ألف عاملة في مطار الملك خالد بالرياض
http://almnatiq.net/?p=680540
المناطق - الرياض

تمكنت وحدة استقبال العاملات المنزليات بمطار الملك خالد الدولي بالرياض التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال التسعة أشهر الماضية من إنهاء اجراءات استقبال وإرسال “144868” عاملة منزلية قادمة للعمل في المملكة.

أوضح ذلك مدير الوحدة الأستاذ أحمد السند الذي ذكر أن عدد العاملات اللاتي أكملن سفرهن إلى مختلف مناطق المملكة بعد وصولهن لمطار الملك خالد كمحطة وصول أولى هو “14515” عاملة، فيما بلغ عدد العاملات المحالات إلى مراكز الإيواء بسبب تأخر كفلائهن عن الحضور لاستلامهن “3034” عاملة. بينما تم تسليم “127319” عاملة لكفلائهن في الرياض، مضيفاً أن أبرز مهام الوحدة هي استقبال العاملة عند وصولها للمطار بالتنسيق مع الجوازات والجمارك وإيوائها لحين الانتهاء من التواصل مع كفيلها وإبلاغه بوصولها، ليتم بعد ذلك تسليمها للكفيل عند حضوره وفق الإجراءات النظامية الملزمة بحضور صاحب العمل شخصياً مصطحباً أصل هويته الوطنية، أو تفويض من يراه باستلامها عن طريق نظام أبشر في حال تعذر حضوره مع ضرورة تصديق التفويض من الغرفة التجارية بالنسبة للشركات والمؤسسات وصلاحيته لمدة شهر من تاريخ إصداره، مشيراً إلى تحويل العاملة لمكتب رعاية شؤون الخادمات، في حال تأخر الكفيل عن الحضور بما يزيد عن 24 ساعة.

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