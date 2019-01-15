المملكة تدين وتستنكر تفجيري كابول ونيروبي

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http://almnatiq.net/?p=680543
المناطق - واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مجمعًا يقطنه موظفون أجانب بالعاصمة الأفغانية كابول، والهجوم الذي استهدف فندقا ومجمعا إداريًا في العاصمة الكينية نيروبي، اللذان أسفرا عن سقوط قتلى وجرحى.
وأكد المصدر رفض المملكة العربية السعودية لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة وجمهورية كينيا الصديقة مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

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