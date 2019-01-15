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دراسة: أمراض خطيرة بسبب عدم كفاية النوم

دراسة: أمراض خطيرة بسبب عدم كفاية النوم
http://almnatiq.net/?p=680556
المناطق - الرياض

توصل علماء من الولايات المتحدة وإسبانيا إلى أن الذين ينامون أقل من ست ساعات يوميا، يزداد خطر إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالذين ينامون 7-8 ساعات في اليوم.

ويفيد موقع EurekAlert، أن هذه الدراسة شملت 3974 مواطنا إسبانيا، حملوا خلال فترة التجربة جهاز “Actigraph” الذي يقيس طول فترات النوم واليقظة.

وقسم المشتركون إلى أربع مجموعات وفقا لوقت نومهم ليلا. كما خضعوا جميعا لتخطيط صدى القلب والتصوير المقطعي بالكمبيوتر لتشخيص الأمراض.

وكشفت النتائج زيادة خطر إصابة الذين ناموا أقل من ست ساعات بتصلب الشرايين بنسبة 27% مقارنة بالذين ناموا 7-8 ساعات. بالإضافة إلى هذا، ازداد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 34% بسبب سوء النوم والاستيقاظ الليلي.

ومع ذلك، تبين أن النوم لفترة تزيد عن 8 ساعات في اليوم يمكن أن يساعد على الإصابة بتصلب الشرايين. والمثير في الأمر أن الذين ناموا فترة قليلة يتناولون القهوة والكحول غالبا. ويعتقد العلماء أن ضرر القهوة يكمن في بطء امتصاصها عند بعض الأشخاص.

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