صيانة وتركيب أكثر من 5 آلاف عمود إنارة في مختلف أنحاء مدينة تبوك

المناطق - تبوك

أنهت إدارة التشغيل والصيانة بأمانة منطقة تبوك خلال الشهر الماضي صيانة وتركيب مايزيد على (5000) آلاف عمود إنارة في مختلف أنحاء مدينة تبوك.

وأفاد مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة منطقة تبوك المهندس عبدالرحمن العطوي بأنه وفقاً لبرنامج زمني تم تحديده مسبقاً تم القيام بصيانة (4566) عمود إنارة وصيانة (830) عمود إنارة ديكوري وتركيب أغطية للدوائر الكهربائية لأكثر من (1080) عمود إنارة.

وتابع المهندس العطوي حديثه موضحاً بأنه تم صيانة (400) لوحة إنارة وصيانة كوابل بطول (200)م وضبط (82) من المؤقتات الزمنية للشبكة حسب التوقيت بمعدل مرة واحدة شهرياً.

واختتم المهندس حديثه قائلاً بأنه تم حصر أعمدة الإنارة الآيلة للسقوط والتي تشكل خطراً على المارة وتم إزالة (30) عموداً منها وتركيب (21) وجاري استكمال الأعمال المتبقية.

