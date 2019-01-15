احدث الأخبار

جامعة تبوك تحتفل باليوم العالمي للغة العربية
منطقة تبوك
 بريطانيا أمام تصويت مصيري بشأن “بريكست” وماي قد تواجه “هزيمة تاريخية”
أبرز المواد
 محافظ تيماء يستقبل مدير مركز الهلال الأحمر بتيماء المكلف
منطقة تبوك
 قرية إيطالية لجماهير مباراة كأس السوبر الإيطالي
أبرز المواد
 الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك تقيم دورة تدريبية لمنسوبي الجمعيات الخيرية بالمنطقة
منطقة تبوك
 قائد المنطقة الشمالية يكرم فريق اختراع الزهايمر
منطقة الحدود الشمالية
 محافظ تيماء يفتتح قسم المناظير بمستشفى تيماء العام
منطقة تبوك
 صيانة وتركيب أكثر من 5 آلاف عمود إنارة في مختلف أنحاء مدينة تبوك
منطقة تبوك
 دراسة: أمراض خطيرة بسبب عدم كفاية النوم
أبرز المواد
 فلسطين تتسلم رئاسة مجموعة الـ”77 + الصين”
أبرز المواد
 النيابة الألمانية: اعتقال رجل يحمل الجنسية الأفغانية بتهمة التجسس لصالح إيران
أبرز المواد
 هزة أرضية بقوة ٣.٨ درجة شمال غرب مدينة حقل
منطقة تبوك
جامعة تبوك تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

جامعة تبوك تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

منطقة تبوك
بريطانيا أمام تصويت مصيري بشأن “بريكست” وماي قد تواجه “هزيمة تاريخية”

بريطانيا أمام تصويت مصيري بشأن “بريكست” وماي قد تواجه “هزيمة تاريخية”

أبرز المواد
محافظ تيماء يستقبل مدير مركز الهلال الأحمر بتيماء المكلف

محافظ تيماء يستقبل مدير مركز الهلال الأحمر بتيماء المكلف

منطقة تبوك
قرية إيطالية لجماهير مباراة كأس السوبر الإيطالي

قرية إيطالية لجماهير مباراة كأس السوبر الإيطالي

أبرز المواد

صيانة وتركيب أكثر من 5 آلاف عمود إنارة في مختلف أنحاء مدينة تبوك

صيانة وتركيب أكثر من 5 آلاف عمود إنارة في مختلف أنحاء مدينة تبوك
http://almnatiq.net/?p=680559
المناطق - تبوك

أنهت إدارة التشغيل والصيانة بأمانة منطقة تبوك خلال الشهر الماضي صيانة وتركيب مايزيد على (5000) آلاف عمود إنارة في مختلف أنحاء مدينة تبوك.
وأفاد مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة منطقة تبوك المهندس عبدالرحمن العطوي بأنه وفقاً لبرنامج زمني تم تحديده مسبقاً تم القيام بصيانة (4566) عمود إنارة وصيانة (830) عمود إنارة ديكوري وتركيب أغطية للدوائر الكهربائية لأكثر من (1080) عمود إنارة.
وتابع المهندس العطوي حديثه موضحاً بأنه تم صيانة (400) لوحة إنارة وصيانة كوابل بطول (200)م وضبط (82) من المؤقتات الزمنية للشبكة حسب التوقيت بمعدل مرة واحدة شهرياً.
واختتم المهندس حديثه قائلاً بأنه تم حصر أعمدة الإنارة الآيلة للسقوط والتي تشكل خطراً على المارة وتم إزالة (30) عموداً منها وتركيب (21) وجاري استكمال الأعمال المتبقية.

روابط ذات صلة

جامعة تبوك تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

جامعة تبوك تحتفل باليوم العالمي للغة العربية
محافظ تيماء يستقبل مدير مركز الهلال الأحمر بتيماء المكلف

محافظ تيماء يستقبل مدير مركز الهلال الأحمر بتيماء المكلف
الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك تقيم دورة تدريبية لمنسوبي الجمعيات الخيرية بالمنطقة

الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك تقيم دورة تدريبية لمنسوبي الجمعيات الخيرية بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*