محافظ تيماء يفتتح قسم المناظير بمستشفى تيماء العام

المناطق - تيماء - محمد العنزي :

افتتح محافظ تيماء سعد بن نايف السديري اليوم قسم المناظير بمستشفى تيماء العام بحضور مدير القطاع الصحي الدكتور سليمان الصعب ومدير مستشفى تيماء عبدالعزيز الشولي وعدد من رؤساء الأقسام بالمستشفى.

وأشاد محافظ تيماء بالخدمات التي يقدمها مستشفى تيماء للمرضى مثمنا الدعم الذي يحضى به القطاع الصحي من قبل القيادة الرشيدة حفظهم الله و شدد محافظ تيماء على منسوبي مستشفى تيماء والطاقم الطبي ببذل المزيد من العطاء والرقي في تقديم الخدمات التي تصب في مصلحة المواطن والمقيم .

وأوضح مدير القطاع الصحي الدكتور سليمان الصعب خلال الافتتاح أنه تم تشغيل هذالقسم وتجهيزه حسب أحدث المعايير وذكر ان هذا القسم يستخدم لتنظير الجهاز الهضمي وتشخيص اي حاله حسب راي الطبيب المختص.

مبيناً إن هذا القسم يخدم أهالي تيماء بشكل عام ويسهل على المراجعين عدم مراجعة أو التحويل الى المستشفيات الاخرى تدريجيا بإذن الله مقدماً شكرة لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي على دعمة اللامحدود الذي من ثماره تشغيل هذا القسم.

