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قائد المنطقة الشمالية يكرم فريق اختراع الزهايمر

قائد المنطقة الشمالية يكرم فريق اختراع الزهايمر

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قائد المنطقة الشمالية يكرم فريق اختراع الزهايمر

قائد المنطقة الشمالية يكرم فريق اختراع الزهايمر
http://almnatiq.net/?p=680567
المناطق - فلاج الشعيفاني

كرم سعادة اللواء الركن صالح احمد الزهراني قائد قائد المنطقة الشمالية بحفر الباطن فريق البحث السعودي الحاصل على براءة الاختراع لعلاج مرض الزهايمر كأول علاج وقائي في العالم بعد حدوث الجلطات الدماغية ، وهم كل من اللواء الدكتور / ياسر بن حسن بابعير من الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة والدكتور رائد سليم البرادعي والدكتور عبدالرحمن محمد السليمان والدكتور مشعل خالد الفنيسان والدكتور ايمن محمد الجوهري والدكتور بدر محمد الشهري من جامعة المجمعة .
وشكر سعادته الفريق على الإنجاز الكبير الذي حققوه للوطن وحثهم على مزيد من الابحاث والعمل في خدمه البشريه وشكر لهم حسن تشريفهم لخدمه الوطن في هذا المجال العلمي المميز وتمني لهم مزيدا من النجاح والتوفيق.

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