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الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك تقيم دورة تدريبية لمنسوبي الجمعيات الخيرية بالمنطقة

الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك تقيم دورة تدريبية لمنسوبي الجمعيات الخيرية بالمنطقة

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الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك تقيم دورة تدريبية لمنسوبي الجمعيات الخيرية بالمنطقة

الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك تقيم دورة تدريبية لمنسوبي الجمعيات الخيرية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=680570
المناطق - تبوك

أقامت الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك دورة في “التخطيط الاستراتيجي بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بتبوك تستهدف المدراء التنفيذين وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية بالمنطقة، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع.
وتناولت الدورة التي أقيمت بمقر الجمعية وقدمها خبير التخطيط فهد العنزي أهمية الخطة الاستراتيجية لأي منظمة للمشاركة في تحويل الأعمال المخطّط لها إلى أشياء قابلة للقياس والتطبيق والفهم الجيد لنقاط القوة والضعف المرتبطة بالمنظمة أو المؤسسة والفهم الجيد للفرص المتاحة والتهديدات المحتملة.
وأوضح مدير مركز التنمية الاجتماعية بتبوك فايز الذيابي أن الدورة تأتي ضمن التعاون والتكامل بين الجمعيات الخيرية العاملة بالمنطقة أهلية خاصة أو حكومية حيث يتلقى فيها المتدربين المهارات الضرورية لتكوين فرق العمل واستشراف رؤية واضحة لمستقبل المنظمات والمؤسسات بشكل منظم ومفيد لتشخيص الواقع وتخطيط استراتيجي للمستقبل بكافة الإمكانات والوسائل المتاحة.

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