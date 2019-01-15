قرية إيطالية لجماهير مباراة كأس السوبر الإيطالي

المناطق - واس

خصصت الهيئة العامة للرياضة لجماهير مباراة كأس السوبر الإيطالي بين ناديي إي سي ميلان ويوفنتوس غداً ، قرية إيطالية في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة ، كفعاليات مصاحبة لهذه المباراة.

وتشمل القرية الإيطالية عروضاً وفعاليات ترفيهية متنوعة ، أبرزها عروض لفريق بارادا العالمي لفريق العجلة الألماني وألعاب ضوء وأخرى نارية وسيرك وركن فني ومناطق للتصوير ، إضافة إلى عروض موسيقية إيطالية وثقافية سعودية وألعاب شعبية ورياضة متنوعة لكافة الفئات العمرية .

وتهدف الهيئة العامة للرياضة من إقامة القرية الإيطالية لإثراء مباراة كأس السوبر الإيطالي بفعاليات رياضية وترفيهية وثقافية متنوعة ، حيث تقع القرية الإيطالية أمام بوابة رقم 6 داخل مدينة الملك عبدالله الرياضية ، حيث ستبدأ الفعاليات من الساعة الرابعة مساءً وحتى العاشرة مساءً .

