احدث الأخبار

قرية إيطالية لجماهير مباراة كأس السوبر الإيطالي
أبرز المواد
 الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك تقيم دورة تدريبية لمنسوبي الجمعيات الخيرية بالمنطقة
منطقة تبوك
 قائد المنطقة الشمالية يكرم فريق اختراع الزهايمر
منطقة الحدود الشمالية
 محافظ تيماء يفتتح قسم المناظير بمستشفى تيماء العام
منطقة تبوك
 صيانة وتركيب أكثر من 5 آلاف عمود إنارة في مختلف أنحاء مدينة تبوك
منطقة تبوك
 دراسة: أمراض خطيرة بسبب عدم كفاية النوم
أبرز المواد
 فلسطين تتسلم رئاسة مجموعة الـ”77 + الصين”
أبرز المواد
 النيابة الألمانية: اعتقال رجل يحمل الجنسية الأفغانية بتهمة التجسس لصالح إيران
أبرز المواد
 هزة أرضية بقوة ٣.٨ درجة شمال غرب مدينة حقل
منطقة تبوك
 المملكة تدين وتستنكر تفجيري كابول ونيروبي
أبرز المواد
 إنهاء إجراءات أكثر من “144” ألف عاملة في مطار الملك خالد بالرياض
منطقة الرياض
 الجبيل الصناعية تستقبل أكثر من 100 عضو يمثلون منظمة الرؤساء التنفيذين
المنطقة الشرقية
قرية إيطالية لجماهير مباراة كأس السوبر الإيطالي

قرية إيطالية لجماهير مباراة كأس السوبر الإيطالي

أبرز المواد
الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك تقيم دورة تدريبية لمنسوبي الجمعيات الخيرية بالمنطقة

الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك تقيم دورة تدريبية لمنسوبي الجمعيات الخيرية بالمنطقة

منطقة تبوك
قائد المنطقة الشمالية يكرم فريق اختراع الزهايمر

قائد المنطقة الشمالية يكرم فريق اختراع الزهايمر

منطقة الحدود الشمالية
محافظ تيماء يفتتح قسم المناظير بمستشفى تيماء العام

محافظ تيماء يفتتح قسم المناظير بمستشفى تيماء العام

منطقة تبوك

قرية إيطالية لجماهير مباراة كأس السوبر الإيطالي

قرية إيطالية لجماهير مباراة كأس السوبر الإيطالي
http://almnatiq.net/?p=680573
المناطق - واس

خصصت الهيئة العامة للرياضة لجماهير مباراة كأس السوبر الإيطالي بين ناديي إي سي ميلان ويوفنتوس غداً ، قرية إيطالية في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة ، كفعاليات مصاحبة لهذه المباراة.
وتشمل القرية الإيطالية عروضاً وفعاليات ترفيهية متنوعة ، أبرزها عروض لفريق بارادا العالمي لفريق العجلة الألماني وألعاب ضوء وأخرى نارية وسيرك وركن فني ومناطق للتصوير ، إضافة إلى عروض موسيقية إيطالية وثقافية سعودية وألعاب شعبية ورياضة متنوعة لكافة الفئات العمرية .
وتهدف الهيئة العامة للرياضة من إقامة القرية الإيطالية لإثراء مباراة كأس السوبر الإيطالي بفعاليات رياضية وترفيهية وثقافية متنوعة ، حيث تقع القرية الإيطالية أمام بوابة رقم 6 داخل مدينة الملك عبدالله الرياضية ، حيث ستبدأ الفعاليات من الساعة الرابعة مساءً وحتى العاشرة مساءً .

روابط ذات صلة

دراسة: أمراض خطيرة بسبب عدم كفاية النوم

دراسة: أمراض خطيرة بسبب عدم كفاية النوم
فلسطين تتسلم رئاسة مجموعة الـ”77 + الصين”

فلسطين تتسلم رئاسة مجموعة الـ”77 + الصين”
النيابة الألمانية: اعتقال رجل يحمل الجنسية الأفغانية بتهمة التجسس لصالح إيران

النيابة الألمانية: اعتقال رجل يحمل الجنسية الأفغانية بتهمة التجسس لصالح إيران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*