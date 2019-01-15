جامعة تبوك تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

المناطق- تبوك:

رعى معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي اليوم حفل “اليوم العالمي للغة العربية” بعنوان ( اللغة العربية والشباب ) والذي نظمه قسم اللغة العربية في كلية التربية والآداب ووحدة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية على مسرح كلية الطب بالجامعة .

وبدأ الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، ثم القى عميد كلية التربية والآداب بجامعة تبوك الدكتور محمد البليهشي كلمة قال فيها ” تسعى جامعة تبوك ممثلة بقسم اللغة العربية ووحدة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها الى المشاركة في هذه المناسبات وذلك عبر الدورات التدريبية والبرامج التعليمية التي تعرف باللغة العربية وتساعد في تعلمها كما أكد البليهشي في كلمته على تعزيز مكانة اللغة العربية للناطقين بها .

واختتم الحفل بكلمة القاها لمدير جامعة تبوك أكد فيها على أن الحفاظ على اللغة العربية هو حفاظا على الدين حيث أن لغتنا العربية هي جزء من ديننا الحنيف وجامعة تبوك تحرص على تعزيز المهارات اللغوية والكتابية للناطقين بها من خلال قسم اللغة العربية في كلية التربية والآداب وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها عبر وحدة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، مشددا في الوقت نفسه على اهمية التحدث والمخاطبة باللغة العربية خصوصاً في ظل العولمة وتداخل الثقافات .

يذكر أن الجامعة أقامت على ضوء هذه المناسبة معرضا خاصا باللغة العربية ضم العديد من الأجنحة منها جناح الكتابة العربية والذي اشتمل على أشهر القواعد النحوية وكذلك الأخطاء الاملائية، إضافة إلى جناح متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها وجناح لأبرز العلماء الذين خدموا اللغة العربية وجناح خاص للخطوط العربية المشهورة .