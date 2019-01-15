الأمير عبدالعزيز الفيصل يلتقي رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اليوم في محافظة جدة ، رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بحضور مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك ، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي بن عبدالعزيز الفواز.

وأطلع سموه خلال اللقاء على تقارير الأندية وأبرز العوائق التي تواجهها مع وضع الحلول المناسبة بما يسهم في تطوير الأندية السعودية في جميع الجوانب.

