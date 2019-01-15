وزير يمني : استهداف المليشيات لمخيم بني جابر الحديدة للمرة الثانية يستوجب محاسبة دولية

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استنكر وزير الإدارة المحلية – رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح استهداف المليشيا الانقلابية اليوم، لمخيم بني جابر للنازحين الممول من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الخوجة بمحافظة الحديدة اليمنية، بقنبلة يدوية أدت الى إصابة 5 نازحين بينهم 4 أطفال، وإلحاق أضرار كبيرة في المخيم.

وأكد وزير الإدارة المحلية اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن هذه الجريمة التي نفذتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر تستوجب محاسبة دولية وتضاف إلى جرائم الحرب التي ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين، مطالباً منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ليزا غراندي بإدانة هذا العمل الإرهابي ورفع تقرير شامل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن يوضح الجرائم التي يمارسها الحوثيين بحق المدنيين والنازحين في الحديدة وعدد من المحافظات اليمنية.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية التي نصت عليها المواثيق والقوانين الأممية والدولية والضغط على المليشيا الانقلابية للوقف الفوري لكافة الجرائم التي تمارسها بحق الشعب اليمني في عدد من المحافظات اليمنية.