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العميد الحارثي : موظف الجوازات قام بعمله ولا تهاون وفق الأنظمة المتبعة عالمياً
http://almnatiq.net/?p=680602
المناطق - فلاج الشعيفاني

إشارة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بصورة موظف الجوازات مع النجم العالمي كريستيانو رونالدو رحب مدير جوازات منطقة مكة المكرمة العميد عابد الحارثي بكل القادمين للمملكة العربية السعودية متمنياً لهم طيب الإقامة موضحاً أن موظف جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجده قام بأداء عمله وهو التأكيد على اكتمال الاجراءات الخاصة لدخول كافة الأخوة الوافدين وكذلك التأكد من وجود ختم الدخول بجانب التأشيرة تسهيلاً بعد ذلك لاجراءات سفره حين المغادرة
واشار مدير جوازات المنطقه ان التعليمات الخاصة بذلك هي الترحيب بكافة القادمين للمملكة العربية السعودية سواء من الحجاج او المعتمرين او الزائرين وجميع ضيوف الدولة وتسهيل إجراءات دخولهم دون المساس بالمنظومة الامنية الخاصة بنظامية دخولهم سعياً منا دائماً للارتقاء بخدماتنا بكل يسر وسهولة

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