احدث الأخبار

سعود آل سويلم ينتقد سوء أرضية ملعب الملز.. ويطلب إقامة مباريات النصر على ملعب عبدالرحمن بن سعود‎
أبرز المواد
 مجلس العموم البريطانى يرفض بأغلبية ساحقة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبى
أبرز المواد
 العميد الحارثي : موظف الجوازات قام بعمله ولا تهاون وفق الأنظمة المتبعة عالمياً
محليات
 وزير الداخلية اليمني يكشف أدلة جديدة في تورط المليشيا الحوثية بدعم ورعاية الإرهاب
أبرز المواد
 وزير يمني : استهداف المليشيات لمخيم بني جابر الحديدة للمرة الثانية يستوجب محاسبة دولية
أبرز المواد
 الجيش الوطني الليبي: سنسحق أتباع قطر وتركيا في بلادنا
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز الفيصل يلتقي رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 جامعة تبوك تحتفل باليوم العالمي للغة العربية
منطقة تبوك
 بريطانيا أمام تصويت مصيري بشأن “بريكست” وماي قد تواجه “هزيمة تاريخية”
أبرز المواد
 محافظ تيماء يستقبل مدير مركز الهلال الأحمر بتيماء المكلف
منطقة تبوك
 قرية إيطالية لجماهير مباراة كأس السوبر الإيطالي
أبرز المواد
 الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك تقيم دورة تدريبية لمنسوبي الجمعيات الخيرية بالمنطقة
منطقة تبوك
سعود آل سويلم ينتقد سوء أرضية ملعب الملز.. ويطلب إقامة مباريات النصر على ملعب عبدالرحمن بن سعود‎

سعود آل سويلم ينتقد سوء أرضية ملعب الملز.. ويطلب إقامة مباريات النصر على ملعب عبدالرحمن بن سعود‎

أبرز المواد
مجلس العموم البريطانى يرفض بأغلبية ساحقة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبى

مجلس العموم البريطانى يرفض بأغلبية ساحقة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبى

أبرز المواد
العميد الحارثي : موظف الجوازات قام بعمله ولا تهاون وفق الأنظمة المتبعة عالمياً

العميد الحارثي : موظف الجوازات قام بعمله ولا تهاون وفق الأنظمة المتبعة عالمياً

محليات
وزير الداخلية اليمني يكشف أدلة جديدة في تورط المليشيا الحوثية بدعم ورعاية الإرهاب

وزير الداخلية اليمني يكشف أدلة جديدة في تورط المليشيا الحوثية بدعم ورعاية الإرهاب

أبرز المواد

سعود آل سويلم ينتقد سوء أرضية ملعب الملز.. ويطلب إقامة مباريات النصر على ملعب عبدالرحمن بن سعود‎

سعود آل سويلم ينتقد سوء أرضية ملعب الملز.. ويطلب إقامة مباريات النصر على ملعب عبدالرحمن بن سعود‎
http://almnatiq.net/?p=680608
المناطق - الرياض

انتقد سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر سوء أرضية ملعب الملز ، وطالب المسؤولين باتحاد الكرة بنقل مباريات فريقه من ملعب الملز، إلى استاد عبدالرحمن بن سعود، الخاص بـ”العالمي”، بعد فوز الفريق، اليوم الثلاثاء، على الأنصار والتأهل إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في المواجهة التي جمعت الفريق على ملعب الملك فهد.

وقال سويلم عبر حسابه الشخصي على تويتر، عقب اللقاء: “ألف مبروك لجماهيرنا الغالية الوصول للدور 16 في كأس خادم الحرمين الشريفين، والحمد لله على سلامة نجومنا اليوم”.

وأضاف: “لفترة طويلة لم تلعب أي مباراة في الدرة وما شاهده الجميع اليوم من سوء أرضية الملعب يجعلنا نتساءل هل انتهت الإصلاحات المنتظرة؟ وهل هذا ملعب يليق بالمنافسات الكروية؟”.

وتابع: “الثقة بالمسؤولين كبيره ونحن نعلم بأنهم حريصون على تطوير المنشآت الرياضية، لذلك نتقدم بمقترح استكمال بقية مواجهاتنا المقبلة على أرضنا بالدوري والكأس في ملعب الرمز عبدالرحمن بن سعود رحمه الله لحين التأكد بأن أرضية استاد الملك فهد صالحه للعب كرة القدم”.

وأعربت الجماهير عن غضبها من سوء أرضية الملعب اليوم عبر “تويتر”، على “تويتر” عبر هاشتاق (#استاد_الملك_فهد) ، وتداولوا صورًا للاعبين ويظهر من خلالها وجود صعوبة في ركل الكرة.

واكتسح النصر منافسه الأنصار بخمسة أهداف دون رد في مباراة دور الـ 32 للبطولة المحلية.

أحرز خماسية النصر، المغربي عبدالرزاق حمد الله (4 أهداف) في الدقائق 7 و9 و84 و86، والبرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

روابط ذات صلة

مجلس العموم البريطانى يرفض بأغلبية ساحقة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبى

مجلس العموم البريطانى يرفض بأغلبية ساحقة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبى
وزير الداخلية اليمني يكشف أدلة جديدة في تورط المليشيا الحوثية بدعم ورعاية الإرهاب

وزير الداخلية اليمني يكشف أدلة جديدة في تورط المليشيا الحوثية بدعم ورعاية الإرهاب
وزير يمني : استهداف المليشيات لمخيم بني جابر الحديدة للمرة الثانية يستوجب محاسبة دولية

وزير يمني : استهداف المليشيات لمخيم بني جابر الحديدة للمرة الثانية يستوجب محاسبة دولية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*