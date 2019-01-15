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إزالة تعديات بمساحة 30،000م2 متر مربع بمحافظه أملج

إزالة تعديات بمساحة 30،000م2 متر مربع بمحافظه أملج
http://almnatiq.net/?p=680612
المناطق- أملج - فايز السميري:

قا:مت لجنة التعديات المركزيه بمحافظه أملج بإزالة أحداثات منها تعديات وتشوه بصري بعدد من المواقع وقد سلمت المواقع لبلديه محافظه أملج بعد الازاله.

وأوضحت لجنة التعديات بمحافظه أملج أنها تطبق الانظمة والتعليمات وتنفذ الازاله على مايردها من قررات ازاله من الجهات المختصه بأصدارها.

كما ان لجنة التعديات تعمل بشكل دؤوب ومتواصل بالمراقبه والمتابعه ، وفقا لتوجيهات ولاة الأمر القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية بدون مسوغ شرعي وتطبيق العقوبات والغرامات النظاميه.

كما تود الايظاح بأن من يقوم بأزالة التعدي الذي قام به من تلقاء نفسه سوف يتم تطبيق الحد الادنى من الغرامه بحقه لتعاونه.

وأهابت اللجنه بكافه المواطنين التعاون معها بالوقوف ضد هذه التعديات التي من شأنها أن تأخر حركه التنميه وتسبب الفوضى وتعيق التخطيط العمراني الحديث بالابلاغ الفوري عن اي تعدي.

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