وزير الداخلية يوجه بإعادة دراسة شروط القبول والتسجيل بالدورة التدريبية بالأمن العام

المناطق - الرياض

وجه ‏سمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بإعاده دراسة شروط القبول والتسجيل بالدورة التدريبية بالأمن العام، والمعلن عنها بتاريخ ١٤٤٠/٥/٨هـ.

ووجه سموه بعدم الاشتراط على المتقدمين بشروط تعجيزية أو غير منطقية ، وأن يكون القبول محصوراً على ماتحدده الأنظمة من الجهات ذات العلاقة .

وعلى ضوء ذلك تقرر تأجيل موعد استقبال طلبات القبول والتسجيل بالأمن العام برتبة جندي لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والذي سبق تحديده بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٨هـ.

وأكدت وزارة الداخلية بأنه سيتم الإعلان لاحقاً عن الموعد الجديد وشروط استقبال طلبات القبول والتسجيل.