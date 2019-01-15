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وزير الداخلية يوجه بإعادة دراسة شروط القبول والتسجيل بالدورة التدريبية بالأمن العام

وزير الداخلية يوجه بإعادة دراسة شروط القبول والتسجيل بالدورة التدريبية بالأمن العام
http://almnatiq.net/?p=680615
المناطق - الرياض

وجه ‏سمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بإعاده دراسة شروط القبول والتسجيل بالدورة التدريبية بالأمن العام، والمعلن عنها بتاريخ ١٤٤٠/٥/٨هـ.

ووجه سموه بعدم الاشتراط على المتقدمين بشروط تعجيزية أو غير منطقية ، وأن يكون القبول محصوراً على ماتحدده الأنظمة من الجهات ذات العلاقة .

وعلى ضوء ذلك تقرر تأجيل موعد استقبال طلبات القبول والتسجيل بالأمن العام برتبة جندي لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والذي سبق تحديده بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٨هـ.

وأكدت وزارة الداخلية بأنه سيتم الإعلان لاحقاً عن الموعد الجديد وشروط استقبال طلبات القبول والتسجيل.

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