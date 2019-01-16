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رئيس الأركان اليمني يوقع مع اليونيسيف خارطة الطريق الخاصة بمنع تجنيد الأطفال

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رئيس الأركان اليمني يوقع مع اليونيسيف خارطة الطريق الخاصة بمنع تجنيد الأطفال

رئيس الأركان اليمني يوقع مع اليونيسيف خارطة الطريق الخاصة بمنع تجنيد الأطفال
http://almnatiq.net/?p=680624
المناطق - واس

وقّع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن بحري عبدالله النخعي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع ممثل الفريق القُطري لحماية الطفولة في منظمة اليونيسيف إبراهام الشيخ، خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ خطة العمل المشتركة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة فيما يتعلق بمنع تجنيد الأطفال في اليمن.
وأكد رئيس هيئة الأركان حرص الحكومة اليمنية على منع تجنيد الأطفال والاهتمام بهم، مشيراً إلى أنه تم العمل على إعادة تأهيل الكثير من الأطفال ممن زجت بهم مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً في الحرب وسقطوا أسرى بيد الجيش الوطني اليمني، مثمناً دعم دول تحالف دعم الشرعية في اليمن في هذا المجال.
من جهته، أشار ممثل الفريق القُطري لحماية الطفولة في منظمة اليونيسيف إلى أن خارطة الطريق التي تم التوقيع عليها تهدف إلى تأهيل الأطفال المجندين نفسياً وعقلياً وفكرياً وثقافياً، بالإضافة إلى دعم أسرهم ومساعدتها على مواجهة شظف العيش.

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