حافلات من الأحساء والقطيف إلى أبو ظبي لنقل الجماهير لمؤازرة الأخضر أمام قطر 

المناطق - الرياض

يسيّر الاتحاد السعودي لكرة القدم صباح بعد غدٍ الخميس من محافظتي الأحساء والقطيف حافلات لنقل الجماهير السعودية إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي لدعم المنتخب السعودي في مباراته أمام منتخب قطر التي ستقام على ملعب مدينة زايد الرياضية ، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لبطولة كأس آسيا2019 التي تستمر حتى الأول من فبراير المقبل.

وستنطلق الحافلات عند السادسة من صباح الخميس من الأحساء والقطيف باتجاه أبو ظبي على أن تعود بعد نهاية المباراة.

من جانب آخر واصل الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم توزيع التذاكر المجانية للمباراة على الجمهور في المقر الذي حدده بدبي ” Renaissance Downtown Hotel, Dubai ، بمشاركة تميمية الأخضر في البطولة “صقر ” وسط تواجد الكثير من مشجعي ومحبي الأخضر على مختلف أعمارهم من المواطنين ومن الشعب الإماراتي الشقيق والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ، مؤكدين ثقتهم الكبيرة في لاعبي المنتخب السعودي لمواصلة التميز في كأس آسيا والفوز وتحقيق العلامة الكاملة “9 ” نقاط في الدور الأول .