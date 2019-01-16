احدث الأخبار

اليوم أنظار العالم تتجه إلى جدة .. كأس السوبر الإيطالي بين إي سي ميلان ويوفنتوس
أبرز المواد
 بالعصا والجزرة.. ترامب يأخذ من أردوغان ما يريد
أبرز المواد
 هزيمة ساحقة لماي.. البرلمان البريطاني يرفض اتفاق “بريكست”
أبرز المواد
 6 خرافات ومعلومات خاطئة عن المضادات الحيوية.. لا تصدقها !
أبرز المواد
 تحذير أممي من تردي الأوضاع في مخيم الركبان بسبب القتال والظروف الشتوية القارصة
أبرز المواد
 حافلات من الأحساء والقطيف إلى أبو ظبي لنقل الجماهير لمؤازرة الأخضر أمام قطر 
أبرز المواد
 رئيس الأركان اليمني يوقع مع اليونيسيف خارطة الطريق الخاصة بمنع تجنيد الأطفال
أبرز المواد
 الفالح: توليد الكهرباء سيعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول 2030
أبرز المواد
 التجارة الخارجية للسعودية تصعد 28 % خلال 10 أشهر .. بلغت 1.36 تريليون ريال
أبرز المواد
 وزير الداخلية يوجه بإعادة دراسة شروط القبول والتسجيل بالدورة التدريبية بالأمن العام
أبرز المواد
 إزالة تعديات بمساحة 30،000م2 متر مربع بمحافظه أملج
منطقة تبوك
 سعود آل سويلم ينتقد سوء أرضية ملعب الملز.. ويطلب إقامة مباريات النصر على ملعب عبدالرحمن بن سعود‎
أبرز المواد
اليوم أنظار العالم تتجه إلى جدة .. كأس السوبر الإيطالي بين إي سي ميلان ويوفنتوس

اليوم أنظار العالم تتجه إلى جدة .. كأس السوبر الإيطالي بين إي سي ميلان ويوفنتوس

أبرز المواد
بالعصا والجزرة.. ترامب يأخذ من أردوغان ما يريد

بالعصا والجزرة.. ترامب يأخذ من أردوغان ما يريد

أبرز المواد
هزيمة ساحقة لماي.. البرلمان البريطاني يرفض اتفاق “بريكست”

هزيمة ساحقة لماي.. البرلمان البريطاني يرفض اتفاق “بريكست”

أبرز المواد
6 خرافات ومعلومات خاطئة عن المضادات الحيوية.. لا تصدقها !

6 خرافات ومعلومات خاطئة عن المضادات الحيوية.. لا تصدقها !

أبرز المواد

اليوم أنظار العالم تتجه إلى جدة .. كأس السوبر الإيطالي بين إي سي ميلان ويوفنتوس

اليوم أنظار العالم تتجه إلى جدة .. كأس السوبر الإيطالي بين إي سي ميلان ويوفنتوس
http://almnatiq.net/?p=680643
المناطق - وكالات

تتجه أنظار العالم اليوم إلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة ، لمتابعة ” كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم ” الذي يجمع ناديي إي سي ميلان ويوفنتوس ، عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية .
ويأمل يوفنتوس ونظيره ميلان بتحقيق اللقب الثامن لكأس السوبر الإيطالي ، حيث يعدان أكثر الأندية فوزاً باللقب بـ 7 مرات لكل منهما .
من جهته عقد مساء اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة كأس السوبر الإيطالي في قاعة المؤتمرات بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ، و حظي بتغطية محلية ودولية كبيرة .
وقال مدرب يوفنتوس أليغري ” لدينا جماهيرية كبيرة في السعودية ، والأجواء في جدة جميلة وجاهزون لنهائي السوبر ” ، في المقابل أكد مدرب ميلان جاتوزو ، أن الجماهير ستكون داعم للفريق بقوة لتحقيق الكأس .
الجدير بالذكر أن هذه المباراة التي يرتقبها عشاق كرة القدم في العالم وعشاق الكرة الإيطالية ، تأتي كأحد الأحداث والفعاليات الرياضية النوعية المتنوعة التي تستضيفها المملكة وتنظمها الهيئة العامة للرياضة على ملاعبها بمختلف المناطق، لإثراء الحركة الرياضية في المملكة بأحداث وفعاليات عالمية تواكب رؤية المملكة 2030 .

روابط ذات صلة

بالعصا والجزرة.. ترامب يأخذ من أردوغان ما يريد

بالعصا والجزرة.. ترامب يأخذ من أردوغان ما يريد
هزيمة ساحقة لماي.. البرلمان البريطاني يرفض اتفاق “بريكست”

هزيمة ساحقة لماي.. البرلمان البريطاني يرفض اتفاق “بريكست”
6 خرافات ومعلومات خاطئة عن المضادات الحيوية.. لا تصدقها !

6 خرافات ومعلومات خاطئة عن المضادات الحيوية.. لا تصدقها !

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*