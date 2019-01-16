ضربة في وقت حساس لليفربول.. نجم الفريق يغيب شهرا

المناطق - وكالات

في وقت حساس للغاية بالموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز، تلقى ليفربول المتصدر ضربة جديدة بعد تعرض نجم دفاع الفريق لإصابة ستبقيه بعيدا عن الملاعب لمدة شهر.

وكشف موقع “غول” أن مدافع “الريدز” ومنتخب إنجلترا ترينت ألكسندر أرنولد تعرض لإصابة في الركبة أثناء عمليات الإحماء قبل مباراة برايتون، التي فاز فيها ليفربول بهدف نظيف، السبت.

ورغم أن أرنولد تحامل على آلامه وتمكن من خوض التسعين دقيقة كاملة، فإن الفحوص الطبية كشفت تعرضه لإصابة ستبعده عن المشاركات لنحو 4 أسابيع.

وسيغيب ابن العشرين عاما عن 4 مباريات مقبلة على الأقل في الدوري الإنجليزي، ضد كريستال بالاس وليستر سيتي ووستهام يونايتد وبورنموث.

ويأمل المدير الفني لليفربول يورغن كلوب أن يتعافى أرنولد قبل المواجهتين المرتقبتين أمام بايرن ميونيخ الألماني، في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، في 19 فبراير و13 مارس المقبلين.

وتأتي الإصابة في وقت يسعى به ليفربول على الأقل إلى الحفاظ على فارق النقاط الأربع مع ملاحقه صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي، الذي يأمل في تعثر المتصدر للانقضاض على قمة المسابقة.