لحديثي التخرج وذوي الخبرة .. يونيليفر تعلن وظائف في الرياض وجدة والدمام

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أعلنت شركة يونيليفر السعودية (Unilever) عن توفر وظائف شاغرة لحديثي التخرج ولذوي الخبرة في كل من (الرياض، الدمام، جدة).

وجاءت الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

– مشرف خدمات لوجستية – الدمام (Logistics Supervisor – Dammam)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة سلسلة الإمداد، الهندسة الصناعية) مع خبرة سابقة في نفس المجال.

– أخصائي خدمات لوجستية – الدمام (Logistics Specialist – Dammam)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة سلسلة الإمداد، الهندسة الصناعية) حديث التخرج، أو دبلوم مع خبرة سابقة في نفس المجال.

– أخصائي خدمات لوجستية – الرياض (Logistics Specialist- Riyadh)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة سلسلة الإمداد، الهندسة الصناعية) حديث التخرج، أو دبلوم مع خبرة سابقة في نفس المجال.

– مشرف خدمات لوجستية – جدة (Logistics Supervisor – Jeddah)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة سلسلة الإمداد، الهندسة الصناعية) مع خبرة سابقة في نفس المجال.

– أخصائي خدمات لوجستية – جدة (Logistics specialist – Jeddah)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة سلسلة الإمداد، الهندسة الصناعية) حديث التخرج، أو دبلوم مع خبرة سابقة في نفس المجال.

ويونيليفر (Unilever) شركة هولندية عالمية تأسست سنة 1929م عن طريق إندماج شركتين كبيرتين أحدهما بريطانية، حصلت الشركة على المركز الثالث عالمياً في سوق منتجات التجميل والتغذية بدخل سنوي يصل إلي (40 مليار دولار)، وتتواجد فروع يونيليفر في مختلف أنحاء العالم ويعمل بها حوالي (174,000) موظف.

ويتاح التقديم حالياً من خلال اختيار الدولة (Saudi Arabia) ثم اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط.