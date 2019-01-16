كأس إسبانيا: بلنسية وخيتافي إلى دور الثمانية

المناطق - وكالات

تأهل فريق بلنسية اليوم إلى دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا بعد فوزه على سبورتنج خيخون (الدرجة الثانية) بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الإياب ضمن دور الستة عشر من البطولة.

وأحرز أهداف بلنسية لاعبه سانتي مينا هدفين في الدقيقتين 65 و76 ، وفيران توريس في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ليتأهل بلنسية إلى دور الثمانية من البطولة بمجموع المباراتين (4-2).

وكان بلنسية خسر لقاء الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح فريق سبورتنج خيخون.

وصعد فريق خيتافي إلى الدور نفسه بعد تعادله في مباراة الإياب مع مستضيفه بلد الوليد بهدف لكل منهما، لتصبح النتيجة الإجمالية للمباراتين (2-1) لصالح خيتافي.