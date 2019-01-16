نائب أمير جازان يعزي بوفاة شيخ القواسمة بمحافظة أبو عريش

جازان - فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان , التعازي والمواساة لأسرة القاسم بمحافظة أبو عريش في وفاة شيخ القواسمة بالحي الشمالي بمحافظة أبو عريش الشيخ إبراهيم بن أحمد القاسم ، خلال زيارته لمنزلهم مساء اليوم .

وسأل سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته, وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبها أعربت أسرة القاسم عن شكرها وتقديرها لسمو نائب أمير منطقة جازان, على تعزيته ومشاركته لهم في مصابهم بفقيدهم, سائلين الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء.