طقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة في المدن الشمالية.. وتساقط ثلوج خفيفة

المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تأثر مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية) خلال النهار برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة فيما تهطل أمطار وتساقط لثلوج خفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبال اللوز وعلقان) والقريات، طريف وعرعر يتبعها انخفاض ملموس في درجات الحرارة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42/كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.