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تسرب شوكولاتة يسبب فوضى عارمة في ولاية أريزونا

تسرب شوكولاتة يسبب فوضى عارمة في ولاية أريزونا

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تسرب شوكولاتة يسبب فوضى عارمة في ولاية أريزونا

تسرب شوكولاتة يسبب فوضى عارمة في ولاية أريزونا
http://almnatiq.net/?p=680691
المناطق - وكالات

شهدت السلطات في شمال ولاية أريزونا الأميركية فوضى عارمة، بعد أن انفصلت مقطورة شاحنة وتدحرجت على جانبها على رصيف زلق، ما أدى إلى إراقة نهر من الشوكولاتة السائلة في الممرات المتجهة غربا عبر (طريق 40 السريع).

وأفادت صحيفة “أريزونا ديلي صن” بأن الحطام الذي وقع الاثنين على مبعدة نحو 18 كم شرق فلاغستاف تطلب من أطقم التنظيف أن تصب معظم الشوكولاتة السائلة (151.412 لترا) وسط الطريق السريع لتفريغ الناقلة المتضررة بحيث يمكن سحبها.

كانت الشوكولاتة سائلة لأنها كانت مخزنة في الناقلة عند درجة حرارة 49 درجة مئوية.

قال المتحدث باسم وزارة الدولة للسلامة العامة، بارت جرافز، إنه لم تحدث إصابات.

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