الرئيس الفرنسي يشكك في إمكانية إعادة التفاوض بشأن اتفاق بريكست

المناطق - وكالات

شكك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في استعادة الاتحاد الأوروبي التفاوض بشأن اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لخروج بلادها من التكتل، وذلك بعد أن صوت البرلمان البريطاني ضد الاتفاق.

وطالب ماكرون في تصريحاتٍ أدلى بها خلال اجتماعه مع رؤساء البلديات في إقليم نورماندي القادة البريطانيين البحث عن مخرج للأزمة بأنفسهم، متمنيًا أن يجدوا طريقة للخروج من الاتحاد الأوروبي في الـ29 من شهر مارس.