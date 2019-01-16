اليمن.. مقتل العشرات من القاعدة بغارات التحالف في أبين

المناطق - وكالات

في عملية عسكرية اتسمت بالسرية والمباغتة نفذت طائرات ومروحيات تحالف دعم الشرعية ضربات جوية استباقية على تجمعات لتنظيم القاعدة في محافظة أبين اليمنية.

وأفادت مصادر “العربية” باستهداف مقاتلات تحالف دعم الشرعية لمعسكر تابع لتنظيم القاعدة في عومران في مديرية مودية في اليمن.

وأفادت المصادر بمقتل العشرات من قيادات وعناصر تنظيم القاعدة في معسكر عومران بمديرية مودية بأبين في اليمن.

وقالت المصادر إن مقاتلات حربية ومروحيات أباتشي شنت هجمات على أبرز معاقل تنظيم القاعدة جنوب اليمن.

يذكر أن عناصر القاعدة بدأت بالتحرك في الآونة الأخيرة في المناطق التي استعادتها قوات الشرعية اليمنية بتنسيق مع ميليشيا الحوثي لزعزعة أمن واستقرار المناطق المحررة.