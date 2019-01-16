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اليوم .. مجلس الأمن يصوت بشأن بعثة مراقبة الهدنة في اليمن

اليوم .. مجلس الأمن يصوت بشأن بعثة مراقبة الهدنة في اليمن
http://almnatiq.net/?p=680706
المناطق - وكالات

قالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، إنه من المتوقع أن يوافق مجلس الأمن على تشكيل بعثة لمدة ستة أشهر تتولى مراقبة وقف إطلاق النار في اليمن والإشراف على انسحاب القوات المتحاربة.

ووفقا لـ”العربية”، سيصوت مجلس الأمن على مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا ويسمح بنشر ما يصل إلى خمسة وسبعين مراقبا، طبقا لدبلوماسيين.

وسيتم إرسال المراقبين غير المسلحين إلى مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون ومينائها، إضافة إلى ميناء الصليف وراس عيسى لفترة أولية هي ستة أشهر.

وفي سياق متصل، وافق الأردن على استضافة اجتماع برعاية الأمم المتحدة بين الشرعية في اليمن وميليشيات الحوثي بهدف التفاوض حيال تبادل الأسرى في اليمن والذي من شأنه سيسمح بلم شمل آلاف العائلات اليمنية.

يحدث ذلك فيما جدّد قادة ميليشيات الحوثي ندمهم على قبول اتفاق السويد الشهر الماضي، وذلك في الوقت الذي استمر ممثلو الجماعة في اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار، في تعطيل عمل اللجنة ورفض المقترحات الإجرائية لتنفيذ الاتفاق الخاص بالانسحاب من الحديدة والموانئ الثلاثة.

واعتبر وزير حكومة الانقلاب غير المعترف بها حسن زيد، موافقة جماعته على اتفاق السويد خطأ استراتيجياً لجهة أن جماعته خسرت الكثير من الأوراق الإنسانية التي كانت تزايد بها في أروقة المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

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