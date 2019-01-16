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الدنمارك والسويد وألمانيا وإيرلندا يعربون عن أسفهم لرفض البرلمان البريطاني الخروج من الاتحاد الأوروبي

الدنمارك والسويد وألمانيا وإيرلندا يعربون عن أسفهم لرفض البرلمان البريطاني الخروج من الاتحاد الأوروبي
http://almnatiq.net/?p=680713
المناطق - وكالات

أعربت الدنمارك والسويد وألمانيا وإيرلندا عن أسفهم، اليوم، لرفض مجلس العموم البريطاني لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكه راسموسن إن رفض المجلس للاتفاق مؤسف للغاية، مشيرًا إلى أن البلاد تقترب بذلك خطوة أخرى نحو سيناريو فوضوي بشأن الخروج من الاتحاد.
وعبّرت وزيرة الشؤون الأوروبية والتجارة في السويد آن ليند، من جانبها، عن أسفها لعدم موافقة البرلمان البريطاني على الاتفاق، مبينةً أن ذلك الاتفاق يظل أفضل طريقة لخروج البلاد بشكل منظم من التكتل الأوروبي.
وعدّ نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وزير المالية الألماني أولاف شولتس أن رفض مجلس العموم البريطاني للاتفاق يومًا مريرًا لأوروبا، مضيفًا أننا مستعدون بشكل جيد، لكن بريكست قاسيًا سيكون الخيار الأقل جاذبية للاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
بدورها، أعربت إيرلندا عن أسفها لنتيجة التصويت التي من شأنها أن تزيد من مخاطر بريكست غير منظّم، مبينةً أنها ستستمر بتكثيف استعداداتها لمثل هذه النتيجة.

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