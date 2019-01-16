احدث الأخبار

وزير الخارجية اليمني: اتفاقات السويد غير قابلة لإعادة التفاوض
أبرز المواد
 الجنود الأتراك وعائلاتهم يدخلون قطر ويخرجون منها بدون تأشيرات !
أبرز المواد
 الطب يثبت فوائد الصيام الكبرى لمرضى السرطان
أبرز المواد
 الدنمارك والسويد وألمانيا وإيرلندا يعربون عن أسفهم لرفض البرلمان البريطاني الخروج من الاتحاد الأوروبي
أبرز المواد
 وثائق تفضح علاقة السفاح “أبو بنات” بالمخابرات التركية
أبرز المواد
 اليوم .. مجلس الأمن يصوت بشأن بعثة مراقبة الهدنة في اليمن
أبرز المواد
 بومبيو رداً على قمر إيران الصناعي: “لن نبقى ساكتين”
أبرز المواد
 اليمن.. مقتل العشرات من القاعدة بغارات التحالف في أبين
أبرز المواد
 الرئيس الفرنسي يشكك في إمكانية إعادة التفاوض بشأن اتفاق بريكست
أبرز المواد
 تسرب شوكولاتة يسبب فوضى عارمة في ولاية أريزونا
أبرز المواد
 طقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة في المدن الشمالية.. وتساقط ثلوج خفيفة
أبرز المواد
 الحوثيون يقتطعون نصف رواتب الموظفين
أبرز المواد
وزير الخارجية اليمني: اتفاقات السويد غير قابلة لإعادة التفاوض

وزير الخارجية اليمني: اتفاقات السويد غير قابلة لإعادة التفاوض

أبرز المواد
الجنود الأتراك وعائلاتهم يدخلون قطر ويخرجون منها بدون تأشيرات !

الجنود الأتراك وعائلاتهم يدخلون قطر ويخرجون منها بدون تأشيرات !

أبرز المواد
الطب يثبت فوائد الصيام الكبرى لمرضى السرطان

الطب يثبت فوائد الصيام الكبرى لمرضى السرطان

أبرز المواد
الدنمارك والسويد وألمانيا وإيرلندا يعربون عن أسفهم لرفض البرلمان البريطاني الخروج من الاتحاد الأوروبي

الدنمارك والسويد وألمانيا وإيرلندا يعربون عن أسفهم لرفض البرلمان البريطاني الخروج من الاتحاد الأوروبي

أبرز المواد

وزير الخارجية اليمني: اتفاقات السويد غير قابلة لإعادة التفاوض

وزير الخارجية اليمني: اتفاقات السويد غير قابلة لإعادة التفاوض
http://almnatiq.net/?p=680718
المناطق - وكالات

أكد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، أن اتفاقات الحديدة وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى التي تم توقيعها بين الحكومة الشرعية والمتمردين في السويد، غير قابلة لإعادة التفاوض أو التفسير.

وطالب اليماني، وفقا لـ”سكاي نيوز”، المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين، لتنفيذ التزاماتهم في اتفاق السويد.

وأوضح أن ميليشيات الحوثي لم تنفذ التزاماتها بالانسحاب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، رغم مرور أكثر من شهر على اتفاق السويد، مشددا على أن ممارسات الحوثيين، تكشف عدم رغبتهم في السلام.

وفي ظل عدم التزام الحوثيين باتفاقات السويد، يصوت مجلس الأمن يوم الأربعاء، على مشروع قرارِ لتشكيل بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة، والإشراف على انسحاب القوات من هناك، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية.

ويسمح القرار الذي صاغته بريطانيا، بنشر ما يصل إلى 75 مراقباً، يتم إرسالهم إلى الحديدة وميناء الصليف ورأس عيسى، لفترة أولية تمتد ستة أشهر.

روابط ذات صلة

الجنود الأتراك وعائلاتهم يدخلون قطر ويخرجون منها بدون تأشيرات !

الجنود الأتراك وعائلاتهم يدخلون قطر ويخرجون منها بدون تأشيرات !
الطب يثبت فوائد الصيام الكبرى لمرضى السرطان

الطب يثبت فوائد الصيام الكبرى لمرضى السرطان
الدنمارك والسويد وألمانيا وإيرلندا يعربون عن أسفهم لرفض البرلمان البريطاني الخروج من الاتحاد الأوروبي

الدنمارك والسويد وألمانيا وإيرلندا يعربون عن أسفهم لرفض البرلمان البريطاني الخروج من الاتحاد الأوروبي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*