العاصفة القطبية تضرب بلاد الشام.. الأردن وسوريا ولبنان على موعد معها

المناطق - وكالات

توقعت دوائر الأرصاد الجوية في دول الحوض الشرقي للبحر المتوسط تساقط الثلوج على ارتفاعات منخفضة نسبيا، وذلك مع وصول “العاصفة القطبية” إلى المنطقة، اليوم الأربعاء.

وقال موقع “طقس العرب” إن عاصفة هوائية باردة وقطبية وصفها بـ”الجبهة الثلجية”، ستعبر الأردن مع الساعات الأولى من عصر الأربعاء، الأمر الذي سيؤدي إلى تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة.

وأوضح، وفق ما نقلت عنه موقع وكالة “عمون” الأردنية، أنه “سيطرأ انخفاض حاد ومتواصل على درجات الحرارة.. وتكون درجات الحرارة أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام مع مرور ساعات المساء بحوالي 10 درجات مئوية”.

وكشف أن العاصفة ستؤدي إلى هطول غزير للأمطار، يترافق مع عواصف رعدية وتساقط لزخات غزيرة من البرد، على أن “يبدأ تساقط الثلوج فوق المُرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر”.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية قالت، الثلاثاء، إن المملكة تتأثر “بكتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي مرافقة لمنخفض جوي يتمركز شمال سوريا، لذا سيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة جداً وغائمة وماطرة”.

وفي سوريا، قالت مديرية الأرصاد الجوية إن الطقس سيكون “متقلبا بين الغائم جزئيا والغائم الماطر على فترات فوق أغلب المناطق، وثلجيا فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوى قطبي المنشأ مصحوبا بكتلة هوائية شديدة البرودة ورطبة في طبقات الجو كافة”.

وتوقعت المديرية أن “يمتد تساقط الثلوج ليلا ليشمل المناطق التي يزيد ارتفاعها على 800 متر وبعض المناطق الداخلية بينما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية”.

وأشارت المديرية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية، إلى أن الرياح ستكون جنوبية غربية نشطة مع هبات تتجاوز سرعتها الـ 90 كيلومترا في الساعة أحيانا.

وفي لبنان حيث أطلق على العاصفة اسم “ميريام”، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن “يكون الطقس الأربعاء غائما مع رياح شديدة يرتفع معها موج البحر (بين 6 و7 أمتار)، فيما تتساقط أمطار تكون غزيرة اعتبارا من الظهر مع زخات من البرد”.

وستشهد البلاد “عواصف رعدية تؤدي إلى تشكل السيول وانجرافات في التربة”، على أن “تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1300 متر، ويتدنى مستوى تساقطها مع الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة خلال المساء لتلامس الـ500 متر خاصة في الداخل”.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن تتأثر فلسطين “بمنخفض جوي مصحوبا بكتله هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، عاصفا شديد البرودة ومغبرا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة..”.

واعتبارا من ساعات الظهيرة، “تسقط الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا فوق المناطق الشمالية، تمتد تدريجيا إلى معظم المناطق”، وفق ما أضاف المصدر نفسه.

وسيبدأ تساقط الثلوج، في ساعات المساء والليل، فوق “المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر”، على أن تكون “الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 90 كم/ساعة، فيما يكون البحر مائجا”.

وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة عاصفة وشديدة البرودة، وتسقط الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا وتسقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر شدة سرعة الرياح، ومن خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر التزحلق على الطرقات نتيجة تساقط البرد والثلج، ومن تراكم الثلوج في ساعات مساء الأربعاء وليلة الخميس، وكذلك من تشكل الصقيع.