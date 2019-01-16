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القضاء التونسي يستدعي ممثل قناة الجزيرة في تونس بتهمة ترويج الشائعات
http://almnatiq.net/?p=680733
المناطق - وكالات

من المقرر أن يمثل مدير مكتب قناة الجزيرة القطرية بتونس، يوم 5 فبراير المقبل، أمام قاضي التحقيق التونسي بصفته متّهما في الترويج لإشاعة محاولة تنفيذ وزير الداخلية التونسي السابق لطفي براهم، مخطط انقلاب.
ووفقاً لـ “حبيب الزمالي” محامي، وزير الداخلية السابق، “لطفي براهم”، فإن مدير قناة الجزيرة سيخضع للاستجواب بتهمة ترويج إشاعة مخطط الانقلاب واتهام دول صديقة لتونس مثل المملكة والإمارات بدعم ما قيل إنه انقلاب.
ونشرت قناة الجزيرة القطرية تقارير إعلامية أكدت فيها محاولة لطفي براهم القيام بانقلاب، إضافة إلى عدد من المدونين التونسيين.
وأثارت محاولة الانقلاب المزعوم جدلاً واسعًا في تونس، بلغ حد الدعوة إلى ضرورة محاسبة كل الأطراف التي روجت لقضية من شأنها أن تمس الأمن القومي التونسي وتوتر علاقة تونس بدول صديقة.

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