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الذهب يصعد بدعم رفض اتفاق “بريكست”

الذهب يصعد بدعم رفض اتفاق “بريكست”
http://almnatiq.net/?p=680736
المناطق - وكالات

ارتفع الذهب، الأربعاء، بدعم من الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعدما رفض المشرعون اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للانفصال عن الاتحاد،، في حين تزايدت الدعوات لوقف رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وبحلول الساعة 06:10 بتوقيت غرينتش، كان سعرالذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 1292.61 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1292.40 دولار للأوقية.

وقال بنجامين لو المحلل لدى فيليب فيوتشرز إن تزايد فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يعزز جاذبية المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا، حتى مع صعود أسواق الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة.

وصوت المشرعون البريطانيون برفض اتفاق تيريزا ماي للانفصال بفارق كبير، مما يثير اضطرابا سياسيا قد يؤدي إلى خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أو حتى عدم الخروج.

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